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ВСУ стянули крупные силы на донецком направлении

09:58
  • среда
  • 17 мая 2023

Украинская армия регулярно подвозит подкрепления

Крупное скопление личного состава, военной техники и вооружений сохраняет ВСУ на донецком направлении. Украинская армия постоянно подвозит свежие силы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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"Трафик весьма интенсивный, но не превышает прошло-недельных показателей. Также на этом участке местности есть большое количество пунктов временной дислокации противника", — написал Марочко в Telegram.

Днем ранее Минобороны сообщило, что в ДНР отражены десять атак ВСУ. Потери украинской армии составили около 215 бойцов, пяти бронемашин и гаубиц "Мста-Б" и Д-30. По данным Марочко, сегодня силы ВСУ движутся по автодорогам на участке Миньковка-Часов Яр. Украинская армия регулярно подвозит свежие силы. Однако численность подразделений из-за регулярных потерь остается прежней.

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