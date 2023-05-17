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ФСБ задержала 165 подпольных оружейников

10:29
  • среда
  • 17 мая 2023

У них изъяли почти 400 пистолетов, огнеметов, противотанковых комплексов и других видов оружия

ФСБ, МВД и Росгвардия провели спецоперацию против нелегальных оружейников в 44 регионах страны.

По результатам работы выявлены 165 человек, пресечена деятельность 40 подпольных мастерских, в которых модернизировалось оружие и производились боеприпасы.

Изъято почти 400 единиц оружия: пистолеты, огнемёты, пулеметы, ручные гранаты, противотанковые комплексы и другие виды оружия отечественного и иностранного производства.

Работа по выявлению нелегальных оружейников в России продолжается, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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