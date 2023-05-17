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Путин: российские бойцы сражаются с прямыми последователями нацизма на Украине

10:33
  • среда
  • 17 мая 2023

Необходимо хранить историческую правду о Второй мировой войне

Нынешнее и будущие поколения россиян должны свято хранить историческую правду о Второй мировой войне. Люди должны помнить, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму и ксенофобии, заявил президент России Владимир Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что именно с прямыми последователями нацизма сражаются сегодня бойцы и командиры ВС России в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в телеграмме, адресованной российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения. Она опубликована на сайте Кремля.

Сегодня в России и в других странах торжественно отмечается 26 Ияра – День спасения и освобождения. В послании президента отмечается, что эта дата занимает особое место в еврейском религиозном календаре. Она служит сбережению памяти о подвиге воинов Красной Армии и армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, сокрушивших нацизм и спасших еврейский и другие народы от угрозы тотального уничтожения.

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