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Украина впервые обстреляла территорию России из танка

10:55
  • среда
  • 17 мая 2023

Пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли территорию России из танка.

Под обстрел попал хутор Старый в Белгородской области. ВСУ открыли огонь со стороны украинского хутора Бударки, который находится в 2,5 километрах от границы.

Всего украинская армия выпустила по территории России 12 снарядов, пишет telegram-канал Mash. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

"Раньше ВСУ не подгоняли танки так близко к госгранице, опасаясь противотанковых ракет", - сообщил собеседник канала.

Ранее ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области. Мирные жители не пострадали, но осколками повреждены десять частных домовладений.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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