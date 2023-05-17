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Вашингтон посоветовал Еревану избавиться от российской базы

11:05
  • среда
  • 17 мая 2023

По мнению Белого дома, российские пограничники в Армении также не нужны

США обещают Армении обеспечить ее безопасность – при условии, что Ереван избавится от российской военной базы и пограничников. Глава МИД России Сергей Лавров назвал действия Вашингтона откровенной провокацией.

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"Они говорят, мол, давайте к нам, прогоняйте русских со своей территории, и пограничников тоже, убирайте военную базу, американцы будут помогать обеспечивать безопасность", - рассказал Лавров в интервью телеканалу "Царьград".

На территории Армении дислоцируется 102-я российская военная база. Также действует авиабаза "Эребуни" в Ереване.

Российский министр подчеркнул, что предложения Вашингтона - откровенная провокация. По словам Лаврова, это не дипломатия, а прямой подкуп. При этом, отметил глава МИД, стоит помнить, что США часто бросают своих союзников.

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