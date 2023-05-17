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Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии

11:13
  • среда
  • 17 мая 2023

Ситуация серьезная, отметили в Хельсинки

Россия заморозила банковские счета посольства Финляндии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге.

Об этом в среду, 17 мая, заявили в МИД Финляндии. Ведомство уже направила официальный запрос российским властям.

"Ситуация серьезная, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

В апреле Управление по взысканию долгов Финляндии банка Nordea заморозило счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.

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