Россия заморозила банковские счета представительств Финляндии

Ситуация серьезная, отметили в Хельсинки
Россия заморозила банковские счета посольства Финляндии в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге.
Об этом в среду, 17 мая, заявили в МИД Финляндии. Ведомство уже направила официальный запрос российским властям.
"Ситуация серьезная, обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
В апреле Управление по взысканию долгов Финляндии банка Nordea заморозило счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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