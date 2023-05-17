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Главу разработчика "ЭпиВакКороны" уволили из-за конфликта интересов

11:53
  • среда
  • 17 мая 2023

На работу центра "Вектор" это не повлияет

Роспотребнадзор подтвердил увольнение генерального директора Государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии "Вектор" Рината Максютова.

Причина - нарушение закона о противодействии коррупции и конфликт интересов. Центр продолжит работать в обычном режиме, передает РИА Новости.

Ранее об увольнении Максютова написали ряд СМИ, в том числе агентство "Интерфакс" и газета "Коммерсант". Приказ об увольнении подписала главный санитарный врач России Анна Попова 16 мая. 18 мая договор с Максютовым будет расторгнут.  

"Одним из оснований для увольнения Рината Максютова стало "непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов", - сообщил источник "Ъ".

Максютов работал в "Векторе" с 2003 года, в 2016 году его назначили на должность гендиректора. В Центре разработали вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона".

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