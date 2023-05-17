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Путин принял участие в подписании договора о железной дороге с Ираном

11:58
  • среда
  • 17 мая 2023

Президент России участвовал по видеосвязи

Подписано соглашение о создании в Иране железнодорожного участка Решт - Астара. В церемонии участвовали президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси. Российский лидер присоединился к церемонии по видеосвязи.

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Подписи под соглашением поставили глава Минтраса России Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш. На церемонии с российской стороны присутствовал и вице-премьер Александр Новак.

Линия Решт - Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (иранский город) - Астара (азербайджанский город) - при участии Москвы, Тегерана и Баку. Протяженность линии Решт - Астара - 170 километров. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север – Юг и повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута, передает ТАСС.

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