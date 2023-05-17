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Собянин пригласил горожан на празднование Дня славянской письменности и культуры на ВДНХ

12:28
  • среда
  • 17 мая 2023

Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ отмечает четвертый день рождения

Четвертый день рождения отмечает Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ, там же пройдет ряд мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Здесь несколько тематических зон. В них рассказывают о возникновении и развитии письменности, истории букв, о связи текстов с духовной, культурной и политической жизнью", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Градоначальник уточнил, что среди экспонатов - оригиналы азбук, букварей и прописей XIX-XX веков. Были воссозданы православный храм X-XI веков, кельи средневекового монаха-писца и врата из Богородице-Рождественского собора в Суздале с сюжетами из Нового Завета.

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, горожан и гостей столицы приглашают на иммерсивную театральную постановку "Сначала было слово". Актеры вместе со зрителями изучат роль слова в различных ситуациях жизни. Помимо этого, граждане смогут посетить тематическую экскурсию "1160 лет славянской письменности", где расскажут, как появился современный алфавит и об особенностях языка.

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