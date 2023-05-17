Школу с лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном построят в ЗелАО

Школа рассчитана на 550 мест

В районе Крюково Зеленоградского административного округа планируется построить школу, рассчитанную на 550 мест. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв. Там смогут обучаться дети с первого по 11-й класс.

По его словам, для младшей школы сделают универсальные кабинеты, кабинет иностранного языка, игровую и лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания.

В свою очередь председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева отметила, что для занятий учеников средней школы предусмотрены универсальные и специализированные кабинеты. Кроме того, оборудуют инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью проведений занятий по конструированию и моделированию, а также академический лабораторно-исследовательский комплекс и лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания. Для занятий творчеством будет доступна универсальная пространство для занятий живописью и музыкой.

В составе учебного заведения также запроектирован ИТ-полигон, в котором дети смогут изучать основы программирования, моделирования, обработки материалов и разработки устройств. Помимо этого, в школе появятся многофункциональный библиотечный центр, кабинеты психолога и логопеда.

Также в школе появится многофункциональное многосветное пространство для проведения учебных и праздничных мероприятий. Его оборудуют видеопроектором, видеокамерами, компьютером, киноэкраном, прожекторами, громкоговорителями и другими устройствами. Благоустроят и прилегающую территорию.

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