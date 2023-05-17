18 мая может стать в Москве самым теплым днем месяца

Столбик термометра покажет +25

Четверг, 18 мая, может стать самым теплым днем в Москве в этом месяце.

Об это РИА Новости рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Завтра в столице ожидается +25 градусов.

"Завтрашний день у нас будет самым жарким на этой неделе и, может быть, даже до конца мая самым жарким останется", - рассказала собеседница агентства.

Температура выше 25 градусов попадает под категорию жаркой погоды, которая является для города неблагоприятным погодным явлением, подчеркнула Позднякова.

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