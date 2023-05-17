ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

18 мая может стать в Москве самым теплым днем месяца

12:23
  • среда
  • 17 мая 2023

Столбик термометра покажет +25

Четверг, 18 мая, может стать самым теплым днем в Москве в этом месяце.

Об это РИА Новости рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Завтра в столице ожидается +25 градусов.

"Завтрашний день у нас будет самым жарким на этой неделе и, может быть, даже до конца мая самым жарким останется", - рассказала собеседница агентства.

Температура выше 25 градусов попадает под категорию жаркой погоды, которая является для города неблагоприятным погодным явлением, подчеркнула Позднякова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Отдыхающие горожане
Отдыхающие горожане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.