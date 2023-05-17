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В Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тыс. рублей

14:59
  • среда
  • 17 мая 2023

Ведется следствие

Следователи в ближайшее время приступят к допросу трех женщин, которые хотели продать новорождённую девочку. Сделка состоялась в одном из торговых центров столицы, только в роли потенциальной покупательницы выступала сотрудница правоохранительных органов. Причем, ребенка женщины оценили всего в 60 тысяч рулей.

Сколько может стоить человеческая жизнь - вопрос вечный, для многих - философский. Но только не для 29-летней жительницы Твери, родившей 8 мая здоровую девочку. Ровно через неделю счастливая, казалось бы, мама уже сидела за столиком кафе в столичном торговом центре с двумя подругами и одной целью - продать собственного ребенка.

Сумма, конечно, впечатляет. При том, что на чай и кофе торговавшие младенцем тоже ведь потратились. В качестве покупателя выступала якобы "бездетная москвичка". В кафе, где женщины назначили ей встречу, оказали полное содействие правоохранительным органам. Сотрудники заведения знали, что помогают пресечь преступление. Но они даже не подозревали, насколько циничными могут быть люди по отношению к собственным детям.

Есть и хорошие новости. Злоумышленницы задержаны. Включаю ту, что родила и сразу продала. Здоровью и жизни девочки сейчас ничего не угрожает. А её дальнейшая судьба на контроле столичной прокуратуры.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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