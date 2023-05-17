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В Москве начались работы по подготовке к следующему отопительному сезону

15:06
  • среда
  • 17 мая 2023

Специалисты проводят гидравлические испытания на трубопроводах

В Москве стартовали работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Всё оборудование протестируют и, если нужно, отремонтируют до 1 сентября. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в соцсетях. Специалисты уже проводят гидравлические испытания на трубопроводах, а это больше 17 тысяч километров тепловых сетей.

Передвижная опрессовочная установка начинает нагнетать давление на участке трубопровода - это позволит специалистам оценить его надежность.

"Смотрим на монометр - если видим падение давление по монометру, то насосная станция останавливается, мы производим осмотр, ищем дефект, производим ремонтные работы, заново наполняем трубопровод. И еще раз его испытываем. Если при проведении испытаний падения давления не замечено, мы считаем, что участок плотный. Осматриваем тепловую сеть, если дефектов нет, то запускаем ее в работу", - пояснил Игорь Смирнов, главный инженер предприятия 7 "Магистральные тепловые сети" филиала №5 МОЭК.

Так проходят те самые гидравлические испытания сетей, для которых летом ежегодно отключают горячую воду. О плановых работах в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

"Стартовали работы по подготовке к следующему отопительному сезону. Нужно успеть до 1 сентября протестировать всё оборудование и, если необходимо, отремонтировать его. Благодаря этим своевременным ежегодным проверкам уже 12 лет осенне-зимние периоды в Москве проходят без аварий. Сейчас проводим гидравлические испытания на трубопроводах — всего протестируем больше 17 тыс. км тепловых сетей. Это крайне важная работа для бесперебойного теплоснабжения в холодное время года, и именно из-за неё необходимо летом отключать горячую воду".

Специалистам предстоит проверить исправность всех элементов сложной столичной системы теплоснабжения – тепловых станций и пунктов, магистральных и разводящих сетей и коммунальной техники, и подготовить к подаче тепла тысячи домов. Все изменения видны на схеме в диспетчерском пункте, так называемом "мозговом центре" пятого филиала Московской объединенной энергетической компании. Его специалисты готовы оперативно среагировать на любую нештатную ситуацию.

Желтые трубы, которые обозначены на мнемощите - это для визуализации диспетчера, чтобы он понимал, что эти сети сейчас выведены в ремонт, как раз на них проводятся гидравлические испытания. Красные - выявлены повреждения, и на них проводятся ремонтные работы. Зеленые сети - сейчас в работе, их потребители сейчас с горячей водой.

Период профилактики каждого отрезка тепловых сетей в Москве не превышает десяти дней, при законодательном нормативе в две недели. А раньше этот срок составлял до 21 дня. Всего в Москве будут отключены и проверены около 600 участков - на это остается уже меньше трех с половиной месяцев.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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