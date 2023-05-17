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В Москве тестируют электробусы малого класса

15:02
  • среда
  • 17 мая 2023

"Газель" e-City может преодолеть до 150 километров на одной зарядке

Тихие и экологичные. В Москве в тестовом режиме на маршрут вышли электробусы малого класса.

Для начала "Газель" e-City будет ежедневно ходить от станции метро "Озёрное" до метро "Говорово" через посёлок Мещерский. Маршрут нужный, но непростой: на нем много узких улиц, обычному автобусу там не проехать. Но мини-версия с этим прекрасно справляется.

Малый класс может преодолеть до 150 километров на одной зарядке даже с включённым кондиционером или отоплением. Салон вмещает 13 пассажиров, ещё трое могут ехать стоя. Кроме того, машина без труда перевозит маломобильных граждан. Также там легко поместится коляска и велосипед.

"Это первый в России такой автобус. Он обладает высоким экологическим классом, выше ЕВРО-6. Работает на российских батареях. Отопитель у него газовый, то есть у неё тоже практически нет выбросов. Это очень экологичная машина. Очень тихая. Нет шума, вибрации", - рассказал генеральный директор "Мосгортранса" Николай Асаул.

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Электробус малого класса "Газель e-City"
Электробус малого класса "Газель e-City"
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