В московском метро мужчина одолжил телефон "позвонить" и похитил

Его быстро задержали

В столичном метро мужчина похитил телефон на глазах у всего вагона. 33-летний злоумышленник попросил у пассажира телефон, чтобы срочно позвонить. 51-летний гражданин вошёл в положение и передал смартфон.

Но вместо якобы очень важного звонка преступник взял гаджет и неожиданно выскочил из вагона. Владелец бросился за похитителем, но догнать его не смог. Чуть позже с банковского счета пострадавшего он снял 5 тысяч рублей, правда, распорядится своей добычей не успел. По горячим следам его задержали полицейские.

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