Сотрудники ДПС спасли раненую овчарку на трассе в Подмосковье

Истекающую кровью собаку заметили проезжавшие мимо автомобилисты

Не проехал мимо! В Подмосковье автомобилист увидел за ограждением трассы раненую овчарку. Ни секунды не теряя, сообщил в ДПС. Приехав на место, инспектор понял, что пёс передвигаться уже не может. Ошейник есть, но без номера и адреса. Тогда полицейский сам решил отвезти животное в ветклинику. Поиски хозяина превратились в настоящее расследование.

Дышит тяжело, в глазах - страдание и мольба о помощи. Но все страшное уже позади. Овчарку по кличке Рей нашли на трассе М-2 "Крым" за барьерным ограждением. Истекающую кровью собаку заметили проезжавшие мимо автомобилисты. Вышли, осмотрели и тут же позвонили сотрудникам ДПС.

Одна из возможных версий была - собаку сбила машина. Но уже на месте, осмотрев проезжую часть, экипаж убедился - следов дорожно-транспортного происшествия нет. А овчарке немедленно требуется помощь.

"Прибыв на указанный заявителем адрес, мы обнаружили собаку, на лапах которой явно была заметна кровь, также на шее животного был надет ошейник. Однако номер телефона хозяина на нём отсутствовал", - сообщил старший инспектор Максим Пликус.

О раненой овчарке сотрудники ДПС сразу же сообщили волонтерам из серпуховской "Зоозащиты". А у инструктора дежурной группы Дениса Бондарева на тот момент как раз закончилось дежурство. Уже на своем автомобиле он приехал и забрал собаку. И хорошо - в машине нашлось покрывало.

"С помощью участников дорожного движения и коллег нам удалось безболезненно разместить овчарку в открытом кузове транспортного средства. По пути в ветеринарную клинику городского округа Серпухов стало известно, что волонтерам службы "Зоозащита" уже удалось установить хозяина, им оказался житель деревни Петрухино", - рассказал Денис Бондарев.

Хозяин, как выяснилось, все утро искал своего пропавшего Рея. Что произошло с собакой, еще предстоит выяснить. Раны уже обработаны и перевязаны. Пока, правда, Рей не может самостоятельно ходить. В дальнейшем всё зависит от правильного ухода, говорят врачи. А хозяин овчарки не устаёт благодарить сотрудников ДПС за то, что оказались неравнодушны и моментально пришли на помощь.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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