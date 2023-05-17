Гознак объявил о начале продаж золотых слитков физлицам

Предлагаются слитки массой 10 и 20 граммов

Физические лица могут покупать и продавать мерные слитки из золота – так же, как инвестиционные монеты. О начале продаж объявил Гознак. Закон, который позволяет российским гражданам приобретать золотые слитки без НДС напрямую у АО "Гознак", вступил в силу в начале апреля.

"Пользуясь полученным правом, компания объявляет о начале продаж золотых мерных слитков физическим лицам", - приводит сообщение Гознака ТАСС.

Покупателям предлагают золотые мерные слитки массой 10 и 20 г. В ближайшем будущем планируется добавить к ассортименту слитки из золота массой 50 г. Изделия содержат дополнительные средства защиты от подделки. Приобрести слитки можно в торговом салоне Московского монетного двора, а также с помощью мобильного сервиса "Гознак.Инвестиции".

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