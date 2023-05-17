В Минцифры назвали сроки начала работы реестра военнообязанных

Пилот запустят через несколько месяцев
Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.
Об этом в среду, 17 мая, заявил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
"Заработает быстро, я думаю. <…> К осеннему призыву, мы и планировали пилотировать", - сказал министр (цитата по ТАСС).
Традиционно осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году он сдвинулся на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации.
В апреле Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, а также введении электронных повесток и ограничений для уклонистов. Как отметили депутаты Госдумы, такой реестр "сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"