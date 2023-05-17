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В Минцифры назвали сроки начала работы реестра военнообязанных

12:52
  • среда
  • 17 мая 2023

Пилот запустят через несколько месяцев

Единый реестр воинского учета заработает к осеннему призыву.

Об этом в среду, 17 мая, заявил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

"Заработает быстро, я думаю. <…> К осеннему призыву, мы и планировали пилотировать", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Традиционно осенний призыв проходит с 1 октября по 31 декабря. В 2022 году он сдвинулся на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации.  

В апреле Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военнообязанных, а также введении электронных повесток и ограничений для уклонистов. Как отметили депутаты Госдумы, такой реестр "сделает систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными".

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