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Россиянин косил траву и наступил на мину

13:07
  • среда
  • 17 мая 2023

Ему оторвало стопу

В Белгородской области местный житель наступил на мину и лишился стопы.

Инцидент произошел в селе Черемошное. Мужчина косил траву в овраге и наступил на ПФМ-1 "Лепесток". Ему оторвало правую стопу, мужчину отвезли в больницу.

"Сейчас он находится в противошоковой операционной, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Глава региона призвал местных жителей быть внимательными и воздержаться от посещения приграничных лесополос.

Ранее telegram-канал Mash сообщил об обстреле российской территории из танка. Огонь велся по хутору Старый в Белгородской области со стороны украинского хутора Бударки. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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