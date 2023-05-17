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Киев потребовал извинений от французского телеканала за шутку о Зеленском

13:11
  • среда
  • 17 мая 2023

Французов обвинили в отсутствии такта

Французский телеканал RTL страдает отсутствием такта. Так считает посол Украины в Париже Вадим Омельченко. Он потребовал, чтобы телеканал принес извинения за шутку об украинском президенте Владимире Зеленском.

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"Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу… Требую извинений перед моим президентом и народом Украины", — приводит заявление дипломата украинское издание "Европейская правда".

Зеленский прибыл в Париж вечером 14 мая. На следующий день президенты Украины и Франции провели переговоры, по итогам которых призвали усилить санкционное давление на Россию.

Ведущая телеканала RTL, комментируя визит Зеленского, объявила, что президент Украины посетил Елисейский дворец "со своим шапито". Затем был показан анонс "турне цирка Зеленского по Европе". Омельченко возмутило полное отсутствие эмпатии у французских журналистов.

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