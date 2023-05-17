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Собянин: Москва начала подготовку к следующему отопительному сезону

13:16
  • среда
  • 17 мая 2023

Коммунальные службы Москвы подготовят более 74 тысяч зданий

Москва начала подготовку к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, к зиме коммунальные службы подготовят более 74 тысяч зданий.

"Нужно успеть до 1 сентября протестировать все оборудование и, если необходимо, отремонтировать его. Благодаря этим своевременным ежегодным проверкам уже 12 лет осенне-зимние периоды в Москве проходят без аварий", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Сейчас проводятся гидравлические испытания на трубопроводах, всего будет протестировано больше 17 тысяч километров тепловых сетей. Это крайне важная работа для бесперебойного теплоснабжения в холодное время года, и именно из-за нее необходимо летом отключать горячую воду, отметил мэр.

Всего в зимнему сезону власти подготовят свыше 74 тысяч зданий, 13 ТЭЦ, 24 насосно-перекачивающие станции, свыше 22 тысяч тепловых пунктов, тепловые станции и малые котельные, коммунальную технику и 139 автобаз для нее.

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