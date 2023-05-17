Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале

До наступления холодов

Президент России Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению жильем пострадавших от пожаров в Курганской и Свердловских областях.

Поручение должно быть выполнено до 1 сентября, говорится в сообщении Кремля. Пострадавшие дома должны быть восстановлены до начала холодов.

В апреле в Свердловской и Курганской областях произошли крупные природные пожары, огнем были охвачены 77 тысяч гектаров.

Пострадали несколько населенных пунктов, сгорели более 200 строений. В Свердловской области сложилась критическая ситуация, была запрошена федеральная помощь.

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