Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Не теряйте контроля над собой
Овны
Материальный ущерб, пропажа денег – звезды предупреждают о риске потерь. Будьте осторожны и сведите к минимуму расходы, откажитесь на время от переводов.
Тельцы
Тема работы по-прежнему не отпускает: там идут перемены. Возможно, придется сосредоточиться на этом в ущерб семье - задерживаться, перерабатывать, напрягаться. Зато результат порадует.
Близнецы
Отставьте на время амбиции и дайте себе возможность отдохнуть. Самым лучшим вариантом может быть отпуск, но сгодится и курс массажа или уходовых процедур.
Раки
Вам грех жаловаться - звезды оберегают вас и не дают совершать ошибки. Так что сохраняйте позитивный взгляд на мир и будьте поддержкой для других!
Львы
Работа и дом – горячие точки, в которых сегодня могут вспыхнуть страсти и взять верх эмоции. Не теряйте контроля над собой - это главный совет звезд для вас.
Девы
Могут возникнуть сложности в коммуникациях с людьми или компаниями из других стран. Прежние договоренности утратят актуальность - придется договариваться заново.
Весы
В делах, которые связаны с наследством, ценными бумагами или страховками, возникнут проблемы. Могут обнаружиться нюансы в финансовых делах партнера, супруга.
Скорпионы
Партнеры - как в деловой, так и в любовной сферах - могут удивить непредсказуемостью. Плюс в том, что теперь вы знаете, как они ведут себя в непростые времена.
Стрельцы
В текущих делах и ритме жизни у вас перемены: прибавятся обязанности или вырастет нагрузка. Старайтесь не забывать отдыхать, иначе быстро выгорите!
Козероги
Проблемы детей могут потребовать вашего вмешательства. Незапланированная беременность, влюбленность (ваша или ребенка) тоже входят в список возможных неожиданных событий.
Водолеи
Сюрпризы в личной жизни продолжаются - тут вам стоит набраться терпения. Хотя последние события уже закалили вас и приучили быть ко всему готовыми.
Рыбы
Новости могут быть противоречивыми, как и вся остальная информация. А еще сегодня к вам откуда-то идет важный документ, посылка или ответ в письменном виде.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"