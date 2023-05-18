Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

Не теряйте контроля над собой

Овны

Материальный ущерб, пропажа денег – звезды предупреждают о риске потерь. Будьте осторожны и сведите к минимуму расходы, откажитесь на время от переводов.

Тельцы

Тема работы по-прежнему не отпускает: там идут перемены. Возможно, придется сосредоточиться на этом в ущерб семье - задерживаться, перерабатывать, напрягаться. Зато результат порадует.

Близнецы

Отставьте на время амбиции и дайте себе возможность отдохнуть. Самым лучшим вариантом может быть отпуск, но сгодится и курс массажа или уходовых процедур.

Раки

Вам грех жаловаться - звезды оберегают вас и не дают совершать ошибки. Так что сохраняйте позитивный взгляд на мир и будьте поддержкой для других!

Львы

Работа и дом – горячие точки, в которых сегодня могут вспыхнуть страсти и взять верх эмоции. Не теряйте контроля над собой - это главный совет звезд для вас.

Девы

Могут возникнуть сложности в коммуникациях с людьми или компаниями из других стран. Прежние договоренности утратят актуальность - придется договариваться заново.

Весы

В делах, которые связаны с наследством, ценными бумагами или страховками, возникнут проблемы. Могут обнаружиться нюансы в финансовых делах партнера, супруга.

Скорпионы

Партнеры - как в деловой, так и в любовной сферах - могут удивить непредсказуемостью. Плюс в том, что теперь вы знаете, как они ведут себя в непростые времена.

Стрельцы

В текущих делах и ритме жизни у вас перемены: прибавятся обязанности или вырастет нагрузка. Старайтесь не забывать отдыхать, иначе быстро выгорите!

Козероги

Проблемы детей могут потребовать вашего вмешательства. Незапланированная беременность, влюбленность (ваша или ребенка) тоже входят в список возможных неожиданных событий.

Водолеи

Сюрпризы в личной жизни продолжаются - тут вам стоит набраться терпения. Хотя последние события уже закалили вас и приучили быть ко всему готовыми.

Рыбы

Новости могут быть противоречивыми, как и вся остальная информация. А еще сегодня к вам откуда-то идет важный документ, посылка или ответ в письменном виде.

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