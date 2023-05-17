Песков прокомментировал обвинение новосибирских ученых в госизмене

Коллеги арестованных написали открытое письмо

В Москве видели открытое письмо сотрудников Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, вставших на защиту коллег.

Кремль не может давать какие-либо комментарии во время расследования. человек может быть признан виновным только по решению суда, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

"Я не думаю, что Кремль может дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение. Работают российские специальные службы, они выполняют свои функции, это очень серьезное обвинение", - заявил представитель Кремля.

Ранее сотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН опубликовали открытое письмо в связи с арестом трех ученых по подозрению в госизмене. Речь идет о директоре Александре Шиплюке, главном научном сотруднике Анатолии Маслове и основателе лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" Валерии Звегинцеве.

"Просим помочь разобраться в ситуации с нашими арестованными коллегами. Мы уверены в их невиновности", - говорится в тексте письма.

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