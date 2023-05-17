ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков прокомментировал обвинение новосибирских ученых в госизмене

14:08
  • среда
  • 17 мая 2023

Коллеги арестованных написали открытое письмо

В Москве видели открытое письмо сотрудников Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, вставших на защиту коллег.
Пожизненно: Путин подписал закон о наказании за госизмену

Кремль не может давать какие-либо комментарии во время расследования. человек может быть признан виновным только по решению суда, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

"Я не думаю, что Кремль может дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение. Работают российские специальные службы, они выполняют свои функции, это очень серьезное обвинение", - заявил представитель Кремля.

Ранее сотрудники Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН опубликовали открытое письмо в связи с арестом трех ученых по подозрению в госизмене. Речь идет о директоре Александре Шиплюке, главном научном сотруднике Анатолии Маслове и основателе лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" Валерии Звегинцеве.

"Просим помочь разобраться в ситуации с нашими арестованными коллегами. Мы уверены в их невиновности", - говорится в тексте письма.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.