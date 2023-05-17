Россияне назвали сумму трат на выпускной

Четверть опрошенных готовы потратить более 20 тысяч

Россияне назвали популярные места для проведения выпускных балов. На первом месте – ресторан, на втором – празднование на природе, на третьем – теплоход. В 80 процентах случаев выпускные проводятся вне школы, следует из опроса, итоги которого приводит "Лента.ру".

Более 20 тысяч рублей готовы потратить на выпускной четверть респондентов. 13% планируют потратить свыше 15 тысяч рублей, 15% — от 10 до 15 тысяч, еще 14% надеются уложиться в сумму от семи до 10 тысяч рублей.

Больше всего денег уходит на покупку костюма или выпускного платья. 15% родителей готовы потратить на наряды своих детей более 15 тысяч рублей. 30% опрошенных готовы отдать на подарки учителям не больше 2 тысяч рублей.

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