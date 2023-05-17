Киевляне пожаловались на закрытые во время ракетных ударов убежища

Атаку 16 мая власти города назвали исключительной по плотности

Власти Киева разбираются с многочисленными жалобами, поступившими от горожан после ракетного удара в ночь на 16 мая. Услышав сигналы воздушной тревоги, многие киевляне поспешили в бомбоубежища, однако оказались перед закрытыми дверями.

"Поступили многочисленные жалобы от киевлян по поводу закрытых бомбоубежищ во время последней ракетной атаки", — написал в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он добавил, что, к сожалению, подобные случаи были зафиксированы практически во всех районах столицы Украины.

ВС России в ночь на 16 мая нанесли самый массированный удар высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. Власти назвали атаку исключительной по своей плотности. Позже стало известно, что пущенная с МиГ-31К гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

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