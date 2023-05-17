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Ивлееву проверят на неуплату налогов

14:47
  • среда
  • 17 мая 2023

МВД запросило переписку за три года

Рекламное агентство блогера Анастасии Ивлеевой проверят на возможность уклонения от уплаты налогов.

Помимо рекламного агентства, из состава которого, предположительно, месяц назад вышла Ивлеева, правоохранители заинтересовались еще 20 различных ИП и ООО, с которыми она могла сотрудничать, передает telegram-канал Mash.

МВД запросило у компании договоры, акты приема-передачи, счета на оплату и деловую переписку с 2020 по 2022 годы.

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