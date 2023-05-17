Ивлееву проверят на неуплату налогов

МВД запросило переписку за три года

Рекламное агентство блогера Анастасии Ивлеевой проверят на возможность уклонения от уплаты налогов.

Помимо рекламного агентства, из состава которого, предположительно, месяц назад вышла Ивлеева, правоохранители заинтересовались еще 20 различных ИП и ООО, с которыми она могла сотрудничать, передает telegram-канал Mash.

МВД запросило у компании договоры, акты приема-передачи, счета на оплату и деловую переписку с 2020 по 2022 годы.

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