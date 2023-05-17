ВС России уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ в Николаеве

Удар нанесен высокоточным оружием

Крупный склад боеприпасов ВСУ уничтожили российские войска в украинском Николаеве. А в ЛНР пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев", — Сообщил Конашенков на брифинге.

Генерал уточнил, что все цели поражены. Кроме того, в Харьковской области нанесены удары по скоплениям живой силы противника. А в Луганской народной республике уничтожено шесть украинских диверсионно-разведывательных групп.

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