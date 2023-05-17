Лидер группы "Ва-Банкъ" посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Бойцы должны чувствовать поддержку страны

Заслуженный артист России и лидер группы "Ва-Банкъ" Александр Скляр побывал в столичном пункте отбора на военную службу по контракту. Он расположен на улице Яблочкова.

По его словам, бойцы, которые отправляются в зону СВО, должны чувствовать поддержку всей страны.

"Я считаю, что мы все участвуем в одном большом деле. И мы как музыканты хотели приехать и посмотреть, как происходит весь этот процесс, как проходит набор по контракту", - сказал Скляр.

Подать заявление на поступление на службу по контракту можно на сайте "Госуслуги". Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"