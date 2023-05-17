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Мишустин: реальные зарплаты россиян в 2022 году выросли на 13%

15:24
  • среда
  • 17 мая 2023

Глава государства затребовал отчет

Рост зарплат граждан России в реальном выражении составил по итогам 2022 года около 3% в номинальном выражении и 13% в реальном выражении. Об этом в среду, 17 мая, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеосвязи.
Путин поручил сократить разрыв в доходах крымчан и жителей других регионов

Глава государства запросил доклад о динамике доходов россиян. Мишустин озвучил предварительные данные.

Премьер-министр также рассказал, что годовая инфляция в России составила 2,3%, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития России ожидает увеличения реальных располагаемых доходов населения в 2023 году на 3,4%, реальных зарплат — на 5,4%. Как уточнили в ведомстве, в 2024-2025 годах прогнозируется увеличение реальных располагаемых доходов на 2,6%, в 2026 году — на 2,7%.

Российские власти намерены стимулировать граждан к увеличению сбережений. С этой целью в стране запустят добровольную программу формирования долгосрочных сбережений с софинансированием от государства. На самый высокий уровень господдержки могут рассчитывать те, у кого самый низкий доход.

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