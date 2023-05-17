Собянин рассказал о восстановлении усадьбы Покровское-Стрешнево

Москва вновь обретет почти утраченную жемчужину

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в своем персональном блоге, что реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево" планируется завершить до конца 2023 года.

Как уточнил градоначальник, усадьба переходила из рук в руки с 1981 года, какое-то время была бесхозной, пережила несколько пожаров, из-за чего пострадали фасады и интерьеры главного дома. В неудовлетворительном состоянии находилась и оранжерея.

"В ходе реставрации все элементы архитектурного ансамбля приведем в первозданное состояние по архивным фото, чертежам и приспособим для современного использования. Работа идет полным ходом", - указал мэр.

По словам Собянина, в центральном объеме воссозданы полукруглые белокаменные лестницы, лепной декор, цоколь здания и окна, кровля покрыта медью, в главном доме выполнена реставрация фасадов кирпичных пристроек. Кроме того, в мини-мастерских отливают утраченные лепные элементы, реставрируют деревянные слуховые окна.

"На очереди - усиление и замена деревянных балок, покрытие медью отливов и выступающих декоративных элементов кирпичного фасада и карнизов центрального здания, реставрация мрамора лестницы с атлантами", - добавил мэр.

Также предстоит покрасить центральную часть здания, установить ограждения на кровле и декоративные козырьки, смонтировать водосточную систему, сделать пандусы и отмостки, поставить наружные двери.

"Москва вновь обретет почти утраченную жемчужину", - заключил Собянин.

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