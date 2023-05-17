ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о восстановлении усадьбы Покровское-Стрешнево

15:22
  • среда
  • 17 мая 2023

Москва вновь обретет почти утраченную жемчужину

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в своем персональном блоге, что реставрацию усадьбы "Покровское-Стрешнево" планируется завершить до конца 2023 года.

Собянин рассказал, как программа благоустройства дворов преображает столицу
Собянин пригласил горожан на празднование Дня славянской письменности и культуры на ВДНХ

Как уточнил градоначальник, усадьба переходила из рук в руки с 1981 года, какое-то время была бесхозной, пережила несколько пожаров, из-за чего пострадали фасады и интерьеры главного дома. В неудовлетворительном состоянии находилась и оранжерея.

"В ходе реставрации все элементы архитектурного ансамбля приведем в первозданное состояние по архивным фото, чертежам и приспособим для современного использования. Работа идет полным ходом", - указал мэр.

По словам Собянина, в центральном объеме воссозданы полукруглые белокаменные лестницы, лепной декор, цоколь здания и окна, кровля покрыта медью, в главном доме выполнена реставрация фасадов кирпичных пристроек. Кроме того, в мини-мастерских отливают утраченные лепные элементы, реставрируют деревянные слуховые окна.

"На очереди - усиление и замена деревянных балок, покрытие медью отливов и выступающих декоративных элементов кирпичного фасада и карнизов центрального здания, реставрация мрамора лестницы с атлантами", - добавил мэр.

Также предстоит покрасить центральную часть здания, установить ограждения на кровле и декоративные козырьки, смонтировать водосточную систему, сделать пандусы и отмостки, поставить наружные двери.

"Москва вновь обретет почти утраченную жемчужину", - заключил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево
Реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево
Реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево
Реставрация усадьбы Покровское-Стрешнево
Реставраторы
Реставраторы
Реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево"
Реставрация усадьбы "Покровское-Стрешнево"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.