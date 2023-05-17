В России задержали организаторов сети Telegram-каналов за вымогательство

Злоумышленники размещали дискредитирующие сведения и требовали деньги за их удаление

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали директора PR-агентства, заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и журналиста по подозрению в организации анонимных Telegram-каналов через которые вымогали деньги за неразглашение компрометирующего материала. Об этом в среду, 17 мая, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам Волк, злоумышленники создали сеть анонимных Telegram-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки крупных регионов России. Размещаемые ими материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей, а за удаление этих публикаций злоумышленники требовали деньги, сообщает ТАСС.

В октябре 2022 года коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского арестовали в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у представителей госкорпорации "Ростех".

Собчак, комментируя арест своего сотрудника, заявила, что политического контекста в деле нет, а обвиняемые "искренне сожалеют о произошедшем".

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