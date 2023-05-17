Стратегические удары ВС России "сломали хребет" генералам НАТО

Возможность украинского контрнаступления устранена

Возможность украинского контрнаступления устранена благодаря эффективной стратегии ВС России. Подход Москвы к ведению боевых действий наносит максимальный урон как украинским силам, так и Западу, считает аналитик ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни.

Стратегию российской армии эксперт считает уникальной. Она делит стратегический участок на несколько секторов, окружает каждый из них, а затем проводит операцию по их освобождению. По его слова, русские буквально заманивают натовское оружие и технику в эти сектора - и уничтожают с наименьшими для себя потерями.

Эксперт подчеркивает, что важную роль сыграло уничтожение российскими силами склада боеприпасов под Хмельницким и Николаевом. Он уверен, что это "сломало хребет" генералам НАТО, руководившим переброской оружия, приводит содержание статьи РИА Новости.

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