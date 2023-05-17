ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стратегические удары ВС России "сломали хребет" генералам НАТО

15:28
  • среда
  • 17 мая 2023

Возможность украинского контрнаступления устранена

Возможность украинского контрнаступления устранена благодаря эффективной стратегии ВС России. Подход Москвы к ведению боевых действий наносит максимальный урон как украинским силам, так и Западу, считает аналитик ливанской газеты Al Binaa Мухаммад Садык аль-Хусейни.

Столтенберг: НАТО не вмешивается в решения Киева о контрнаступлении
В США объявили о победе Путина над НАТО

Стратегию российской армии эксперт считает уникальной. Она делит стратегический участок на несколько секторов, окружает каждый из них, а затем проводит операцию по их освобождению. По его слова, русские буквально заманивают натовское оружие и технику в эти сектора - и уничтожают с наименьшими для себя  потерями.

Эксперт подчеркивает, что важную роль сыграло уничтожение российскими силами склада боеприпасов под Хмельницким и Николаевом. Он уверен, что это "сломало хребет" генералам НАТО, руководившим переброской оружия, приводит содержание статьи РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Удар по военному объекту Украины
Удар по военному объекту Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.