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Путин дал поручения по развитию туризма и рекреации в России

15:56
  • среда
  • 17 мая 2023

Отдых в своей стране должен быть доступен для россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 1 июня представить предложения, касающиеся реализации приоритетных проектов федеральных круглогодичных морских курортов.
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Морские курорты России должны быть рассчитаны на прием к 2030 году не менее 10 миллионов человек в год.

Также глава государства поручил представить предложения о включении в национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" мероприятий по поддержке строительства крупных круглогодичных аквапарков и детских парков развлечений.

Еще одно поручение президента касается разработки и утверждения концепции развития автомобильного туризма в России, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее сообщалось, что наиболее низкий уровень исполнения расходов по национальным проектам зафиксирован по проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" (0,6%). Министерство финансов объясняет это необходимостью подготовки, межведомственного согласования и издания необходимых актов правительства России в связи с передачей функций Ростуризма Министерству экономического развития.

При этом в марте заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков отмечал, что стратегия развития туризма в России за последний год изменилась с тем, чтобы сделать путешествия по стране более доступными для граждан и более массовыми.

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