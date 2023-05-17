Бойцы ВСУ рассказали о царящем в Артемовске безумии

Входя в город, помни: скорее всего, обратно не выйдешь, говорят боевики

Бойцы ВСУ рассказали о ситуации в Артемовске. Находиться в городе, считают боевики – просто безумие. Украинские командиры отправляют туда только добровольцев.

"Заходя в Бахмут вы должны понимать, что можете не выжить", — просветил журналистов издания The New York Times один из украинских бойцов.

Его сослуживец добавил, что находиться в Бахмуте (украинское название Артемовска) сейчас — безумие. Обстрелы никогда не прекращаются.

При этом, по данным бойцов ЧВК "Вагнер", ВСУ перебросили в Артемовск самые боеспособные подразделения. Сейчас основные бои идут буквально на клочке земли, в западной части города.

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