Бойцы ВСУ рассказали о царящем в Артемовске безумии

Входя в город, помни: скорее всего, обратно не выйдешь, говорят боевики
Бойцы ВСУ рассказали о ситуации в Артемовске. Находиться в городе, считают боевики – просто безумие. Украинские командиры отправляют туда только добровольцев.
"Заходя в Бахмут вы должны понимать, что можете не выжить", — просветил журналистов издания The New York Times один из украинских бойцов.
Его сослуживец добавил, что находиться в Бахмуте (украинское название Артемовска) сейчас — безумие. Обстрелы никогда не прекращаются.
При этом, по данным бойцов ЧВК "Вагнер", ВСУ перебросили в Артемовск самые боеспособные подразделения. Сейчас основные бои идут буквально на клочке земли, в западной части города.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"