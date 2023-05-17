Лавров ответил на "стенания" Запада

По словам российского министра, хвост вертит собакой

Пока власти Швейцарии прощаются с нейтралитетом и разрешают реэкспорт своего оружия на Украину, граждане страны устают быть толерантными. Республика приняла не так много (по европейским меркам) украинских беженцев - менее 70 тысяч. Но уже готова выдавать им по 500 евро на дорогу, лишь бы те вернулись восвояси. Американский расследователь Сеймур Херш уверен: именно усталость от беженцев заставляет европейцев давить на Зеленского и принуждать его к миру.

"Соседи Украины настаивают на том, чтобы Зеленский стремился к миру, поскольку миллионы беженцев стекаются в Европу. Они тайно призывают президента Украины найти способ завершить конфликт с Россией, даже если от него потребуется уйти с поста главы государства. В группу входят восточноевропейские страны и государства Балтии, в том числе Венгрия, Латвия, Литва и Эстония. Во главе - Польша", - сообщил журналист.

Кажется невероятным, что в том числе русофобы призывают киевский режим к миру. Американский журналист Херш источники информации не раскрывает, но в своей новой статье уверяет: Зеленский начинает терять поддержку соседей. Неудивительно. Венгрия приняла миллион украинских беженцев. Видимо, в благодарность за это украинский президент мечтал устроить теракт на нефтепроводе "Дружба". Польша приютила полтора миллиона незваных гостей. Украина в ответ продолжает славить нацистских преступников Бандеру и Шухевича. И как бы не хотела Европа сбросить с себя такую обузу, по факту Старый Свет идет на поводу у Зеленского, который отказался вести переговоры с Россией.

"Когда мы слышим стенания из Вашингтона, Брюсселя, Лондона о том, что Россия совершенно не заинтересована в мирных инициативах, просто уже даже надоело комментировать это. Когда было сказано: примем только то, что будет приемлемо для Зеленского. Ну все, пожалуйста, тогда пускай хвост вертит собакой, как это уже бывало раньше в той же американской истории", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Недоговороспособный Запад при этом очень ждет от нас продления зерновой сделки. Очередной срок стамбульских договоренностей истекает в четверг. Москва настаивает на выполнении российской части соглашений. Иначе - приостановит свое участие.

"Большой вопрос, как будет возмещен ущерб Украине и как привлечь к этому виновных. Чтобы задокументировать эти ужасные убытки Совет Европы создает реестр ущерба, тем самым внося значительный вклад в международные усилия по привлечению России к ответственности за последствия ее жестоких действий", - сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Запад заморозил наших активов более чем на 300 миллиардов долларов. Киев сам себе насчитал моральной компенсации на 750 миллиардов. Недостающее, как водится, изымут из карманов европейцев. При этом Германия, которая изыскала в своем бюджете почти 3 миллиарда евро на вооружения для Украины, сегодня отказалась от участия в коалиции по поставкам истребителей. По словам министра обороны ФРГ, у республики нет ни самолетов, ни возможностей для обучения украинских пилотов.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"