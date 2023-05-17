Обстановка в автономии на юге Молдавии резко обострилась

В выборах главы Гагаузии победила представительница оппозиционной партии "Шор"

Конфликт Гагаузии и официальных властей Молдавии идет на обострение. Сегодня премьер-министр страны Дорин Речан публично отказался работать с новоизбранной главой автономии. В ответ в регионе возмутились лидеры общественного мнения.

"Гагаузия вправе решать сама, кто будет у нас башканом, кто будет у нас депутатами народного собрания. У нас есть особый статус, у нас есть особый уровень. Мы просим, чтобы с нашими правами считались и уважали, что у нас есть автономия. Кого будет принимать народ Гагаузии, не решать это Кишиневу и центральным властям", - заявил Михаил Влах, общественный деятель Гагаузии.

Ночью у здания Центральной избирательной комиссии Гагаузии люди собрались на митинг, и молдавский спецназ, прорываясь сквозь толпу людей, вынес из ЦИКа коробки с протоколами состоявшихся в регионе выборов. Силовики в масках устроили в избиркоме обыск, а сотрудникам раздали повестки с вызовом на допрос. Жители Гагаузии подобное давление восприняли как попытку отменить результаты выборов. Стихийный митинг образовался и у здания суда в столице автономного региона - Комрате. Здесь приехавшие из Кишинева силовики пытались получить списки избирателей.

В воскресенье в Гагаузской автономии прошли выборы башкана - так официально называется должность главы региона. Победу одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул. В своей предвыборной кампании политик пообещала отстаивать особый статус Гагаузии перед Кишиневом и требовать восстановления торгово-экономических отношений с Россией.

Пророссийскую политическую партию "Шор" молдавские власти пытаются объявить вне закона. В мае была задержана вице-председатель партии Марина Таубер. Антиправительственные митинги разгоняются, а полгода назад правительство Молдавии запретило все русскоязычные каналы, где давали слово тем, кто предлагал налаживать добрососедские отношения с Москвой. Впрочем, победа в Гагаузии пророссийского кандидата на пост главы региона ясно показывает настроение жителей.

Обратили на это внимание и в российском МИД: "Молдавские власти обязаны уважать выбор жителей автономии, которые сказали однозначное нет курсу на разрыв связей с Россией. Здесь нет никакой политики или политизации. Есть реальный взгляд на вещи. Есть знания истории. И понимание реалий, в том числе в контексте будущего".

На деле же нет никаких сигналов, что в Кишиневе услышали мнение гагаузской автономии. Молдавские власти заняты подготовкой митинга сторонников евроинтеграции, он назначен на 21 мая. Противники этого курса сегодня потребовали референдума. К Майе Санду обратился лидер оппозиционной партии "Шор": "Юг страны, север страны и часть центра страны не хотят туда, куда ты ведешь страну. Не готовы платить из своих карманов за твои решения. Мы приняли решение об инициировании референдума о дальнейшем внешнеполитическом и экономическом векторе. Народ республики Молдова должен проголосовать - хочет он быть в Евросоюзе, ЕАЭС, ОДКБ, нейтралитете".

Чтобы добиться референдума, оппозиция планирует провести в воскресенье свои митинги в разных городах страны.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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