Венгрия пригрозила блокировать все военные транши ЕС Украине

Будапешт требует от Киева снятия санкций с OTP Bank

Будапешт будет блокировать все военные транши Евросоюза Киеву до тех пор, пока Украина не снимет санкции с OTP Bank. Такое заявление сделал в среду, 17 мая, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Политик подтвердил, что Венгрия блокировала выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира. Сийярто предупредил, что Киев не получит этих денег и других траншей помощи от ЕС, пока не отменит свое решение в отношении венгерского банка, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал официальную позицию Запада в отношении конфликта на Украине самоубийственной, поскольку "у меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу".

Масла в огонь подлило решение Киева включить венгерский OTP Bank в список "спонсоров войны" из-за того, что кредитно-финансовая организация продолжает работать в России. Будапешт потребовал незамедлительного снятия санкций с банка.

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