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Венгрия пригрозила блокировать все военные транши ЕС Украине

16:17
  • среда
  • 17 мая 2023

Будапешт требует от Киева снятия санкций с OTP Bank

Будапешт будет блокировать все военные транши Евросоюза Киеву до тех пор, пока Украина не снимет санкции с OTP Bank. Такое заявление сделал в среду, 17 мая, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
Венгрия блокировала выделение Украине 500 млн евро

Политик подтвердил, что Венгрия блокировала выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира. Сийярто предупредил, что Киев не получит этих денег и других траншей помощи от ЕС, пока не отменит свое решение в отношении венгерского банка, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал официальную позицию Запада в отношении конфликта на Украине самоубийственной, поскольку "у меня не хватит фантазии вообразить, что кто-то может победить ядерную державу".

Масла в огонь подлило решение Киева включить венгерский OTP Bank в список "спонсоров войны" из-за того, что кредитно-финансовая организация продолжает работать в России. Будапешт потребовал незамедлительного снятия санкций с банка.

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