Документ рассчитан до 2030 года

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в стране на период до 2030 года. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду, 17 мая.

Федеральному правительству предписано в течение полугода утвердить план мероприятий по реализации стратегии безопасности детей.

Замглавы кабмина Татьяна Голикова рассказала, что эта стратегия направлена на сбережение детей, развитие современной комплексной безопасной инфраструктуры учебных заведений, формирование безопасной информационной среды, сообщает "Интерфакс".

При этом Владимир Путин отнес изменение представлений о традиционных ценностях и размещение опасной информации в интернете к одним из основных угроз для детей, сообщает ТАСС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин обратил внимание на один из аспектов сохранения здоровья детей — организацию питания школьников. Премьер-министр обсудил этот вопрос с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и призвал ее продолжать держать эту работу на контроле, в том числе на личном.

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