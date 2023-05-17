Эстония потребовала конкретных шагов по принятию Украины в НАТО

Эстонский парламент принял соответствующее заявление

Парламент Эстонии в среду, 17 мая, принял заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. В документе говорится, что вступление Украины в альянс – единственный путь к обеспечению основанного на правилах устойчивого мира и безопасности демократических европейских государств.

Авторы документа назвали необходимым запланировать конкретные шаги по присоединению страны к альянсу в ходе саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, сообщает "Интерфакс".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверял, что на саммите альянса в Вильнюсе, который будет проходить 11-12 июля, прозвучит официальное заявление о поддержке вступления Украины в ряды военного блока в будущем.

При этом в Венгрии подчеркивали, что пока на Украине идут боевые действия, говорить о потенциальном членстве этой страны в НАТО не приходится. Несмотря на это, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет получить "очень четкий сигнал" о том, что Украину примут в Североатлантический альянс.

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