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Предполагаемый соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск

18:05
  • среда
  • 17 мая 2023

Подозреваемому заочно предъявлено обвинение

Предполагаемый со-участник убийства военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге объявлен в розыск. Об этом сегодня рассказали в Следственном комитете, передает "ТВ Центр".
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Подозреваемому - это гражданин Украины Юрий Денисов - заочно предъявлено обвинение. В его задачи, согласно материалам дела, входила подготовка преступления. На территорию России он прибыл в феврале, следил за жертвой и позже передал взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, исполнительнице теракта.

Ею стала жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, которая принесла бомбу на творческий вечер журналиста. Сейчас она арестована. В ходе расследования установлено, что покушение организовали украинские спецслужбы.

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