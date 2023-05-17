Предполагаемый соучастник убийства Владлена Татарского объявлен в розыск

Подозреваемому заочно предъявлено обвинение

Предполагаемый со-участник убийства военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге объявлен в розыск. Об этом сегодня рассказали в Следственном комитете, передает "ТВ Центр".

Подозреваемому - это гражданин Украины Юрий Денисов - заочно предъявлено обвинение. В его задачи, согласно материалам дела, входила подготовка преступления. На территорию России он прибыл в феврале, следил за жертвой и позже передал взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, исполнительнице теракта.

Ею стала жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова, которая принесла бомбу на творческий вечер журналиста. Сейчас она арестована. В ходе расследования установлено, что покушение организовали украинские спецслужбы.

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