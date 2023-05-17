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Собянин рассказал о планах развития виртуального помощника московских пассажиров

16:49
  • среда
  • 17 мая 2023

Александра уже почти три года помогает столичным жителям пользоваться городским транспортом

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил в своем Telegram-канале, что виртуальный помощник Александра уже почти три года помогает жителям Москвы пользоваться городским транспортом.

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"Каждый день горожане используют метро, МЦК, МЦД, автобусы, электробусы и трамваи, чтобы быстро и удобно добираться до места назначения. А разобраться в билетной системе, пересадках, правилах провоза багажа или задать любой интересующий вопрос можно с помощью чат-бота", - отметил градоначальник.

Как добавил мэр, Александра за секунды проконсультирует о работе городского транспорта и автовокзалов; пригородных электричек и аэроэкспрессов‎; парковок; каршеринга и такси; велосипедов и самокатов. Кроме того, чат-бот ответит на вопросы об организации дорожного движения и эвакуации авто.

По словам Собянина, Александра - первое внедрение такого масштаба в государственном секторе. Ее планируется интегрировать с внутренними системами подведомственных организаций.

Чат-бот доступен в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Парковки России", социальных сетях и мессенджерах. При этом в Telegram, VK и приложении "Метро Москвы" Александра отвечает голосом в тестовом режиме.

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