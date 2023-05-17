МИД назвал причину ограничений в отношении счетов представительств Финляндии

Это ответ на действия Хельсинки

Ограничения на использование счетов финскими заграничными учреждениями в России введены в качестве ответной меры. Такое объяснение дала в среду, 17 мая, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница напомнила, что российские загранучреждения могут пользоваться счетами только в одном из финских банков. По этой причине Москва предприняла зеркальные шаги.

Захарова напомнила, что до такого решения российская сторона пыталась добиться от Финляндии ограничений и предупреждала о последствиях в случае отказа, сообщает "Интерфакс".

Ранее МИД Финляндии сообщил, что Россия заморозила банковские счета финского посольства в Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге. Внешнеполитическое ведомство отправило официальный запрос российским властям, охарактеризовав ситуацию как серьезную.

При этом в апреле Управление по взысканию долгов Финляндии банка Nordea заморозило счета Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"