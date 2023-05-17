Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости корью в России

Ведомство контролирует ситуацию

Подъем заболеваемости корью в России начался в конце 2022 года, это цикличное явление, которое повторяется в среднем раз в четыре-шесть лет. Об этом в среду, 17 мая, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как уточнили в ведомстве, первые случаи кори были импортированы в Россию в январе 2022 года из стран ближнего зарубежья и зарегистрированы среди населения, не привитого против кори.

Рост заболеваемости корью в России связан с увеличением числа не имеющих иммунитета к кори граждан, сообщает "Интерфакс".

Ранее Минобрнауки и Роспотребнадзор разослали российским вузам рекомендации по профилактике кори. В частности, вузам следует собрать данные о студентах, которые переболели корью или были привиты от нее. Непривитых или не имеющих сведений о прививках против кори не допустят к участию в массовых мероприятиях. Студентов и сотрудников с ОРВИ и с высыпаниями на коже рекомендовано не допускать до занятий. По возможности вузы попросили ввести удаленку.

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