Минобороны Украины подтвердило продвижение ВС России в Артемовске

Российские военные продолжают спецоперацию

Российские войска продвинулись вперед в Артемовске. Такое заявление сделала в среду, 17 мая, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Другие подробности о ходе боевых действий в Артемовске и о состоянии украинских сил в этом районе чиновница не привела, пишет The New York Times.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" ВС России Вадим Астафьев рассказал, что крупнокалиберная артиллерия группировки "Юг" в районе Артемовска поразила крупные скопления живой силы ВСУ. Также во время контрбатарейной борьбы уничтожены украинская самоходная гаубица "Акация" и четыре крупнокалиберных миномета.

Российские подразделения ударами артиллерией и авиацией прикрывают фланги вокруг Артемовска. Места, которые в последние дни активно штурмуют украинские подразделения. Только возле населенного пункта Красное — это юго-западнее Артемовска по дороге в Константиновку — ВСУ за предшествовавшие сутки десять раз пытались идти в атаку.

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