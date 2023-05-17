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Минобороны Украины подтвердило продвижение ВС России в Артемовске

18:21
  • среда
  • 17 мая 2023

Российские военные продолжают спецоперацию

Российские войска продвинулись вперед в Артемовске. Такое заявление сделала в среду, 17 мая, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
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Другие подробности о ходе боевых действий в Артемовске и о состоянии украинских сил в этом районе чиновница не привела, пишет The New York Times.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Юг" ВС России Вадим Астафьев рассказал, что крупнокалиберная артиллерия группировки "Юг" в районе Артемовска поразила крупные скопления живой силы ВСУ. Также во время контрбатарейной борьбы уничтожены украинская самоходная гаубица "Акация" и четыре крупнокалиберных миномета.

Российские подразделения ударами артиллерией и авиацией прикрывают фланги вокруг Артемовска. Места, которые в последние дни активно штурмуют украинские подразделения. Только возле населенного пункта Красное — это юго-западнее Артемовска по дороге в Константиновку — ВСУ за предшествовавшие сутки десять раз пытались идти в атаку.

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