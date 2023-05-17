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CNN: Patriot на Украине получил "минимальные" повреждения удара ВС России

18:40
  • среда
  • 17 мая 2023

В действительности российские военные уничтожили американскую установку

Система Patriot на Украине якобы получила "минимальные" повреждения после российской ракетной атаки. Об этом в среду, 17 мая, заявил американский чиновник на условиях анонимности.

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Как сообщает телеканал CNN, система функционирует, радиолокационный компонент — один из основных элементов установки Patriot — не был поврежден.

Соединенные Штаты отправили на Украину инспектора для оценки состояния установки, маловероятно, что систему нужно будет вывозить для починки, утверждает источник.

Ранее западные СМИ предупреждали, что США допустили стратегическую ошибку, предоставив Украине системы Patriot: работа их радаров выдает местоположение всей установки, делая ее легкой мишенью для российских ударов.

В ночь на 16 мая российские военные нанесли массированный удар по Украине, при этом была ликвидирована одна из переданных Киеву Соединенными Штатами установок Patriot. Украина отказалась это признать, зато объявила, что якобы сбила шесть российских гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Министр обороны России Сергей Шойгу в ответ заявил, что российская сторона не запускала столько "Кинжалов", сколько украинцы "всякий раз якобы сбивают своими заявлениями". Кроме того, Шойгу подчеркнул, что "с типом ракет они все время ошибаются". По словам министра, "потому и не попадают".

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