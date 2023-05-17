МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца

Об этом сообщила представитель ведомства Мария Захарова

Россия подтвердила продление зерновой сделки на два месяца. Соответствующее заявление сделала в среду, 17 мая, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В ведомстве отметили, что продление сделки дает шанс помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

При этом Захарова подчеркнула, что перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены, сообщает ТАСС.

Черноморская продовольственная инициатива была заключена в 2022 году для организации экспорта сельскохозяйственной продукции из России и с Украины в условиях боевых действий. Сторонами соглашения являются Россия, Украина, Турция и ООН. Для вывоза продовольствия и удобрений были организованы гуманитарные коридоры в Черном море, в Стамбуле открылся специальный центр контроля, в функции которого входит выдача разрешений на перемещение судов.

Однако Москва неоднократно указывала на недочеты в реализации договоренностей. Часть сделки, касающаяся экспорта продукции из России, так и не заработала в полной мере из-за западных санкций. Кроме того, экспортируемое продовольствие и удобрения, предназначенные прежде всего для наиболее бедных стран, в итоге оседали преимущественно в развитых государствах Запада.

18 мая срок действия зерновой сделки истекал. В МИД России предупреждали, что судьба соглашения зависит от соблюдения интересов России и условий, которые были указаны в договоре. Москва не отходит от своей позиции, тогда как изначально гуманитарную инициативу Киев и его западные покровители превратили в коммерческую, подчеркивали в ведомстве.

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