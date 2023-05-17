Пожары, Северный морской путь и экономика: главное из совещания Путина с кабмином

Президенту также доложили о подготовке высших учебных заведений к началу приемной кампании

Сейчас, когда практически во всех регионах страны начался пожароопасный сезон, важно держать ситуацию на контроле. Самая сложная обстановка - на территории Уральского федерального округа. Только в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов. 19 человек погибли. Большинство семей, потерявшие жилье, уже получили единовременные выплаты. Губернатор рассказал о проделанной работе и внес ряд предложений, которые могли бы не допустить подобных трагедий в будущем. В том числе усилить ответственность за намеренные поджоги - сейчас предусмотрен только штраф - и упростить процедуру рубки леса: там, где это необходимо для обеспечения безопасности.

Владимир Путин: "Я понимаю, здесь всегда значит возникают противоречия между необходимость сохранения лесов и необходимостью обеспечить их рациональное использование, с одной стороны, и, с другой стороны, обеспечить безопасность. Все это ясно. Но нужно исходить из тех реалий с которыми мы сталкиваемся и которые диктуют нам необходимость принятия соответствующих решений. Ну а что касается помощи людям - это само собой разумеется".

Еще один давно назревший вопрос - проект об утилизации упаковки. Избавляться от тары бизнес обязали еще в 2014 году. Однако надзорные органы долгое время просто не имели нужных рычагов контроля. Недобросовестные предприниматели не утруждали себя переработкой и штамповали липовые акты. Новый закон должен поменять ситуацию. Теперь обязанность утилизировать упаковку ляжет на плечи не производителей продуктов, а производителей самой тары. Вводить норму будут постепенно, чтобы промышленность успела адаптироваться и перейти на более экологичные материалы. К 2027 году таким образом должно перерабатываться 100% упаковки.

Особое внимание в ходе совещания уделили и важному инфраструктурному проекту - развитию Северного морского пути. Президент напомнил о том, что по маршруту уже запущены регулярные рейсы атомного контейнеровоза, в эксплуатацию введен второй атомный ледокол "Урал". При этом Россия намерена и дальше развивать СМП, в том числе при участии иностранных партнеров.

Путин: "К 2030 году грузооборот должен быть почти 200 млн тонн. Это востребовано. Для того, чтобы обеспечить такой объем, нам надо обязательно реализовывать те планы, которых только что коллеги говорили, в том числе по судостроению. Но не только. Нам нужно еще аварийно-спасательные суда построить, три арктических аварийно-спасательных центра МЧС. Вместе с тем хочу обратить ваше внимание на то, что развитие Северного морского пути - это один из стратегических приоритетов. И здесь, наверно, не стоит нам экономить и что-то сокращать, исходя из текущей конъюнктуры".

Северный морской путь уже стал ключевым коридором для экспорта на мировые рынки нефти, природного газа, минеральных удобрений, металлов. Увеличивается объем и другой поставляемой за рубеж продукции. С начала года агропромышленный комплекс вырос почти на 3%, обрабатывающая промышленность - на 2%. Еще более стремительно развивается производство электроники - накануне президенту доложили точные цифры.

Путин: "Электроника, по-моему, растет большими темпами, чем вы сказали. 22,5%. Мы вчера с председателем правительства поздно вечером это обсуждали тоже. Переработка растет. У нас были опасения, как все происходит в этой сфере, но она растет и хорошими темпами".

Вслед за промышленностью растет и потребительский спрос, доходы граждан и кредитование. Даже по самым осторожным оценкам - почти на 20%. А вот безработица и инфляция остаются на предельно низком уровне.

В завершении оперативной части президенту доложили о подготовке высших учебных заведений к началу приемной кампании. В этом году для бюджетников выделено свыше 626 тысяч мест, большая часть - в регионах. Самыми актуальными специальностями, как ожидается, должны стать инженерное дело и технические науки. Для участников специальной военной операции предусмотрены особые льготы. Без вступительных экзаменов в вузы смогут поступить герои Российской Федерации, лица, награжденные орденами Мужества, и их дети.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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