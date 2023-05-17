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В Артемовске украинские подразделения цепляются за последние высотки

22:17
  • среда
  • 17 мая 2023

Российским штурмовикам приходится идти вперед буквально по телам погибших боевиков

На Украине - вновь воздушная тревога. Выпущенные с российских военных кораблей крылатые ракеты долетели до Николаева. Целью группового удара являлся комплекс газотурбостроения "Зоря-Машпроект". Цеха предприятия использовались в качестве укрытия для военной техники, а также склада боеприпасов. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, дождались утра и нанесли массированный артиллерийский удар по Донецку, Горловке и Ясиноватой. Применялась как ствольная артиллерия, так и реактивные системы залпового огня. Жертвами стали пять человек. В Петровском районе Донецка люди погибли на остановке общественного транспорта. В Куйбышевском - в продуктовом магазине. Есть еще раненые, которые находятся в больницах.

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В Артемовске украинские подразделения цепляются за последние высотки на западной окраине города. Зачастую российским штурмовикам приходится идти вперед буквально по телам погибших боевиков. Во многих зачищенных многоэтажках штурмовики находят мирных жителей, которых украинские солдаты не эвакуировали. Просто бросили. Сейчас, когда вокруг стреляют, сделать это тоже очень сложно.

По данным военных аналитиков, четыре часа в среднем находятся в строю солдаты ВСУ, прибывшие в Артемовск. Потом либо погибают, либо, получив ранение, уезжают в тыл.

В российском Минобороны отмечают, что уже на протяжении нескольких дней, не считаясь с потерей техники и живой силы, киевские военачальники кидают свои подразделения в атаки на флангах от Артемовска.

Представитель Минобороны Игорь Конашенков: "Подразделения "Южной" группировки войск сдерживали противника на флангах штурмовых отрядов. Наиболее сложная обстановка складывалась в районах населенных пунктов Красное и Богдановка Донецкой народной республики, где российскими войсками отражены семь атак ВСУ. Авиацией в районе города Артемовск за сутки совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи. Общие потери противника на донецком направлении составили до 360 украинских военнослужащих и наемников".

Уникальная ситуация: если артиллеристы одного из расчетов снимут маски, они так и останутся похожими друг на друга как капли воды. Три брата-близнеца служат вместе. А командир у этого отделения - старший, четвертый брат. Старшего брата близнецы отговаривали втроём. Мол, куда собрался: дома жена беременная. Сын скоро родится. Не убедили. В военкомате решили, что раскидывать братьев по разным подразделениям нельзя. Им, по сути, даже боевое слаживание проводить не пришлось. С детства понимают друг друга с полуслова. Командиры этот расчет называют шутливо - одинаковые. И хотя есть индивидуальные позывные, многие обращаются к братьям по числительным: с первого по четвертый.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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