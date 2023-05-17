Москалькова рассказала в Госдуме о возвращении из плена российских военнослужащих

Омбудсмен представила парламентариям отчет

Сегодня в нижней палате парламента с отчетом о проделанной работе за прошедший год выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает "ТВ Центр".

Она рассказала, что отдельным направлением работы стала защита прав участников специальной военной операции и членов их семей. Омбудсмен рассказала и о возвращении из плена наших военнослужащих.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил к следующему отчету уполномоченного выделить ряд остросоциальных тем. В их числе - как живут многодетные семьи, семьи военнослужащих, участников специальной военной операции. Отдельно Володин обратил внимание на состояние психоневрологических интернатов и домов престарелых.

Володин: "Есть в стране 530 психоневрологических интернатов. В них 71 процент людей находится недееспособных. В каком состоянии эти психоневрологические интернаты? Еще более 300 тысяч человек нуждаются в уходе и находятся в домах престарелых. В каком состоянии дома престарелых? Как они обеспечиваются? Все ли есть? Кто их будет защищать? Как раз в первую очередь их должны защищать уполномоченные по правам человека регионов Российской Федерации"

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